На территории области горели авто, склад и баня
Всего за прошедшие сутки было ликвидировано пять пожаров.
По информации регионального управления МЧС, вчера около девяти часов утра поступил сигнал о загорании автомобиля «УАЗ» на ул. Комсомольской в Энгельсе. Площадь пожара составила 2 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.
Около пяти часов вечера горел склада на северо-западной окраине пос. Расково Саратовского района. Площадь пожара составила 100 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.
Сегодня в три часа ночи в селе Царевщина Балтайского района горела частная баня. Огонь распространился на площади 16 кв.м. Его тушили четыре пожарных на двух единицах техники.
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