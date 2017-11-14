14 ноября 2017 21:34 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 14 ноября
Рецидивист обвиняется в убийстве пожилой женщины в Самойловском районе
17:09 | 14 ноября
В Саратове прогнозируется туман
16:16 | 14 ноября
Юные танцоры из Балакова выиграли Гран-при международного фестиваля
15:21 | 14 ноября
Четверо школьников подозреваются в осквернении мемориала в Красноармейске
14:28 | 14 ноября
Открывается выставка 120-летию открытия Боголюбовского рисовального училища
13:39 | 14 ноября
На Театральной площади начала работу медовая ярмарка
12:30 | 14 ноября
Жителей области приглашают к участию в математическом флешмобе
11:48 | 14 ноября
Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу
10:53 | 14 ноября
За последние сутки несколько человек погибли в огне
10:05 | 14 ноября
Железнодорожники сыграют в хоккей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Рецидивист обвиняется в убийстве пожилой женщины в Самойловском районе

Новости / ЧП
Рецидивист обвиняется в убийстве пожилой женщины в Самойловском районе


В настоящее время злоумышленник арестован.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 10 ноября днем 52-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом
72- летней женщины для того, чтобы встретиться с ее сыном, однако последнего дома не оказалось. Тогда между гостем и хозяйкой жилища стал разгораться конфликт, в ходе которого женщина якобы оскорбила мужчину. Тот достал нож и не менее 18 раз ударил им пенсионерку по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время домой вернулся сын погибшей, и, обнаружив ее тело, вызвал полицию.

Тем временем обвиняемый предпринял попытку скрыть следы преступления, а именно, избавился от орудия и своей одежды, на которой были следы вещества бурого цвета, предположительно, крови потерпевшей.

В рамках следственных мероприятий был установлен 52-летний неоднократно судимый местный житель, в том числе, трижды за умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он уже подтвердил свою причастность к убийству пенсионерки и рассказал об обстоятельствах его совершения. Более того, в рамках проверки его показаний на месте мужчина указал, где сокрыл одежду, в которой находился в момент совершения преступления.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://tltgorod.ru