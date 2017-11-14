Рецидивист обвиняется в убийстве пожилой женщины в Самойловском районе

просмотров: 53

По информации СУ СКР по Саратовской области, 10 ноября днем 52-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом72- летней женщины для того, чтобы встретиться с ее сыном, однако последнего дома не оказалось. Тогда между гостем и хозяйкой жилища стал разгораться конфликт, в ходе которого женщина якобы оскорбила мужчину. Тот достал нож и не менее 18 раз ударил им пенсионерку по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, а злоумышленник с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время домой вернулся сын погибшей, и, обнаружив ее тело, вызвал полицию.Тем временем обвиняемый предпринял попытку скрыть следы преступления, а именно, избавился от орудия и своей одежды, на которой были следы вещества бурого цвета, предположительно, крови потерпевшей.В рамках следственных мероприятий был установлен 52-летний неоднократно судимый местный житель, в том числе, трижды за умышленные убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Он уже подтвердил свою причастность к убийству пенсионерки и рассказал об обстоятельствах его совершения. Более того, в рамках проверки его показаний на месте мужчина указал, где сокрыл одежду, в которой находился в момент совершения преступления.В настоящее время задержанному предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото http://tltgorod.ru