В Саратове прогнозируется туман
По информации Саратовского ЦГМС на 14-15 ноября в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя, туман.
Кроме того, направление ветра изменится с юго-западного на северное. Он будет достигать 5-10 м/с.
Ночью и днем 15 ноября ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" предупреждает, что возможно затруднение в работе транспорта, повышение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.
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