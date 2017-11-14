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Юные танцоры из Балакова выиграли Гран-при международного фестиваля

Новости / Культура
Юные танцоры из Балакова выиграли Гран-при международного фестиваля


Они также стали номинантами на премию "ARTIS-2018".

По информации министерства культуры области, творческий фестиваль "Казанские Узоры" прошел в этом году в 16 раз. В нем приняли участие более 600 танцовщиков, вокалистов, актеров, музыкантов и художников из 23 городов России и Казахстана.

Коллектив эстрадной хореографии данс-шоу "Максимум" (г.Балаково) исполнил на фестивале два номера: "Равновесие" и "Спектр". Первый номер настолько впечатлил жюри, что был выбран для показа на гала-концерте, в который вошли только 10 номеров из всего конкурсного дня.

Юные танцоры получили Гран-при и стали номинантами на премию "ARTIS-2018", которая пройдет в конце следующего года и соберет победителей всех всероссийских и международных конкурсов сезона 2017/2018.