Четверо школьников подозреваются в осквернении мемориала в Красноармейске
Их лица удалось установить в течение дня по следу от обуви.
Как сообщается на официальном сайте регионального управления МВД, 12 ноября в Красноармейске Саратовской области неизвестные повредили установленные в городском парке бюсты местных жителей – Героев Советского Союза. С восьми памятников были сорваны прикрепленные информационные таблички.
- В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий в течение дня личности причастных к совершению данного правонарушения были установлены. Ими оказали четверо школьников. Вычислить правонарушителей помогли отпечатки обуви, оставленные ими на месте происшествия, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сообщается, что наиболее активный участник противоправных действий будет поставлен на учет в отделение инспекции по делам несовершеннолетних, а его родители привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Фото http://saratov.sledcom.ru