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Открывается выставка 120-летию открытия Боголюбовского рисовального училища

Новости / Культура
Открывается выставка 120-летию открытия Боголюбовского рисовального училища


Она будет работать в Центральной городской библиотеке на Зарубина.

По информации организаторов, на экспозиции представлены копии архивных документов, рассказывающие о жизни и деятельности старейшего художественного учебного заведения – Боголюбовского училища.

Особый интерес вызывают черновик письма А.П.Боголюбова вице-президенту Императорской академии художеств И.И.Толстому о необходимости реорганизации академии художеств, письма директора Центрального училища технического рисования барона А.Л.Штиглица и Г.И.Котова от 14.12.1907 директору Боголюбовского рисовального училища П.Н.Боеву о назначении архитектора П.М.Зыбина преподавателем училища, письма Л.А.Радищева (правнука А.Н.Радищева) директору Боголюбовского рисовального училища и Радищевского музея П.Н.Боеву от 15.02.1912, статьи о работе Боголюбовского рисовального училища из газеты "Саратовский листок" за 14.09.1912, протокол заседания педагогического совета Боголюбовского рисовального училища совместно с саратовскими архитекторами.

На выставке можно ознакомиться с книгами о ГОУСПО "Саратовское художественное училище им. А. П.Боголюбова" из фонда Центра муниципальной и краеведческой информации.

Фото https://om-saratov.ru