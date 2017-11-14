На Театральной площади начала работу медовая ярмарка
За продукцией пчеловодства можно прийти до 19 ноября.
По информации городского управления потребительского рынка, участие в ярмарке принимают порядка 20 пчеловодов-любителей из районов Саратовской области. Режим работы - с 8.00 до 18.00.
Для жителей Саратова к реализации предложен мед более десяти наименований (гречишный, подсолнечный, весенний, цветочный, майский и т.д.), а также другие продукты пчеловодства (пыльца, прополис).
Фото http://vshymkente.kz