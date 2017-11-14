Жителей области приглашают к участию в математическом флешмобе

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25 ноября жители России станут участниками IV образовательно-развлекательного флешмоба по математике для взрослых и не только "MathCat". Это некоммерческий проект, в рамках которого любой желающий может проверить свои математические знания в игровом виде, участие в нем общедоступно и бесплатно для любого желающего.Идея "MathCat" родилась в Саратове в 2014 году. Проект разработал и провел лицей-интернат естественных наук (ЛИЕН). С тех пор ежегодно акция расширяется географически, сохраняя прежних друзей и прирастая новыми регионами и площадками. В этом году желание принять участие во флешмобе обозначили уже 27 регионов РФ, 40 площадок в городах и населенных пунктах. Особенностью флешмоба этого года стало то, что "MathCat" вышел за пределы России. О своем участии заявили австралийский город Перт и Улан-Батор (Монголия).В этом году акция по традиции проходит в письменной форме, в рамках сбора участников в учебных аудиториях и индивидуального решения ими математических задач. Программная комиссия акции уже разработала авторские наборы задач четырех уровней сложности.Участники акции в этом году также смогут выступить в двойном зачете. Это означает, что любой человек сможет объединиться в команду со своим родственником, другом или просто соседом по парте.Фото http://www.desc.ru