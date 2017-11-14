За последние сутки несколько человек погибли в огне
Следователи устанавливают обстоятельства произошедших трагедий.
По информации пресс-службы следственного управления области, вчера вечером одна из погибших - 51-летняя женщина - готовила еду в квартире на 2-й Садовой. В какой-то момент, предположительно, из-за близкого контакта с рабочей поверхностью плиты, одежда на ней воспламенилась, в результате чего женщина получила многочисленные ожоги тела и впоследствии скончалась.
В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причины и всех обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.
Еще одна трагедия произошла сегодня утром в Ершове. В правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании, произошедшем в частном домовладении на улице 40 лет ВЛКСМ. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела проживающих в нем 61-летних супругов.
По данному факту также проводится доследственная проверка. Предположительно, причиной пожара могла стать неисправность
электрической проводки.
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