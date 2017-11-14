Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу

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Молодой человек стал чемпионом мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия) с 4 по 12 ноября. Всего в них принимали участие три тысячи спортсменов из 62 стран. Саратовский спортсмен победил в категории 69 кг в разделе «лайтконтакт», обойдя 24 соперника. Вреж стал чемпионом, победив в финальном бою с явным преимуществом.Заниматься кикбоксингом Вреж Петросян начал в 2006 под руководством Вячеслава Рогова и Жанны Дудник в МУДО ЦДЮСШ. Он неоднократно становился победителем города, Саратовской области и Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. Кроме того, является Победителем Кубка России 2012- 2013 гг., Победителем Первенства России среди юниоров 2014 г., серебряным призером Первенства Мира (Италия) 2014 г., Чемпионом Мира среди студентов 2014 г.