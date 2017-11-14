14 ноября 2017 21:34 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 14 ноября
Рецидивист обвиняется в убийстве пожилой женщины в Самойловском районе
17:09 | 14 ноября
В Саратове прогнозируется туман
16:16 | 14 ноября
Юные танцоры из Балакова выиграли Гран-при международного фестиваля
15:21 | 14 ноября
Четверо школьников подозреваются в осквернении мемориала в Красноармейске
14:28 | 14 ноября
Открывается выставка 120-летию открытия Боголюбовского рисовального училища
13:39 | 14 ноября
На Театральной площади начала работу медовая ярмарка
12:30 | 14 ноября
Жителей области приглашают к участию в математическом флешмобе
11:48 | 14 ноября
Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу
10:53 | 14 ноября
За последние сутки несколько человек погибли в огне
10:05 | 14 ноября
Железнодорожники сыграют в хоккей
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу

Новости
Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу

Вчера Саратов встретил чемпиона мира по кикбоксингу Врежа Петросяна.

Молодой человек стал чемпионом мира по кикбоксингу. Соревнования проходили в Будапеште (Венгрия) с 4 по 12 ноября. Всего в них принимали участие три тысячи спортсменов из 62 стран. Саратовский спортсмен победил в категории 69 кг в разделе «лайтконтакт», обойдя 24 соперника. Вреж стал чемпионом, победив в финальном бою с явным преимуществом.

Заниматься кикбоксингом Вреж Петросян начал в 2006 под руководством Вячеслава Рогова и Жанны Дудник в МУДО ЦДЮСШ. Он неоднократно становился победителем города, Саратовской области и Приволжского Федерального округа по кикбоксингу. Кроме того, является Победителем Кубка России 2012- 2013 гг., Победителем Первенства России среди юниоров 2014 г., серебряным призером Первенства Мира (Италия) 2014 г., Чемпионом Мира среди студентов 2014 г.