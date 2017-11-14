Железнодорожники сыграют в хоккей
В Саратове с 16 по 18 ноября пройдет IV Кубок РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, за трофей поборются команды Приволжской, Западно-Сибирской, Южно-Уральской, Свердловской, Московской, Горьковской, Куйбышевской, Юго-Восточной железных дорог и метрополитена. Кроме того, впервые на ледовой арене встретятся детские команды "Кристалл" (Саратов), "Локомотив" (Ярославль) и "Торпедо" (Нижний Новгород).
Торжественное открытие турнира состоится 16 ноября в 18:15 в ЛДС «Кристалл». Для гостей и участников состязаний будет подготовлена концертная шоу-программа.
Подробное расписание игр будет доступно на сайте Приволжской железной дороги 16 ноября.