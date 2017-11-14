Открывается выставка "Чернышевские после Чернышевского. 1917"

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Как рассказали в музее-усадьбе Чернышевского, семья младшего сына писателя Михаила Николаевича стала теми Чернышевскими, на долю которых выпало время глубоких потрясений, перевернувших Россию. У каждого члена семьи были свои устремления, свои интересы и планы на будущее, но 1917 год определил судьбу всей семьи, навсегда возвратившейся из Петербурга в Саратов.С 1918 года начнется история рождения музея писателя. М.Н.Чернышевский передаст дом в Саратове государству с условием устроить в нем музей памяти его отца, станет основателей и первым директором музея.В экспозиции представлены уникальные фотографии из семейного архива Чернышевских: Дом Н.Г. Чернышевского. Фасад с улицы. Саратов, конец 1890-х - начало 1900-х гг.; Елена Матвеевна Чернышевская, август 1891 г. на даче; Лена, Нина, Марианна и Коля Чернышевские, 1904 - 1905 гг.; Елена Матвеевна Чернышевская и дети: Нина, Лена, Марианна и Коля, около 1911 г. на даче в Меддуме; Марианна Михайловна Чернышевская, 1912 год; Елена Михайловна Чернышевская, 1914 год; Нина Михайловна Чернышевская, 1914 г.; Н.М. Чернышевская, 1915 г.; Михаил Николаевич Чернышевский в своем кабинете, 1915 год; Михаил Николаевич Чернышевский в Академии наук в уголке Н.Г.Чернышевского, 1916 год; Н.М. Чернышевская и Екатерина Николаевна Пыпина, Саратов, 1921 год; Н.М. Чернышевский, 1923 год и др.Особый интерес вызовут редко выставляемые документы: паспортная книжка М.Н. Чернышевского. Департамент Железнодорожных Дел Министерства Финансов, 1913 год; удостоверение на имя М.Н. Чернышевского № 232. Правление общества Китайской Восточной железной дороги, начало 20 века; записная книжка М.Н. Чернышевского, конец 19 века - начало 20 века; записная книжечка Е.М. Чернышевской; тетрадь Н.М. Чернышевской 1913 года со стихами К. Бальмонта, А. Апухтина, В. Жуковского, А. Блока, С. Аксакова и др.; тетрадь Н.М. Чернышевской с ее стихами, 1909 г.; удостоверения Н.М. Чернышевского. Петроград.1917-1918 гг.; именной билет М.Н. Чернышевского. Народный Комиссариат путей сообщения, 1919 год; удостоверение М.Н. Чернышевского. К.П.С. Рязанско-Уральская железная дорога, 1919 год.Фото http://www.mytravelbook.org