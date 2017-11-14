В Саратове состоится IX Салон изобретений, инноваций и инвестиций
Он пройдет 17 ноября на базе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.
Как информирует министерство промышленности и энергетики области, для посетителей будут работать выставочные экспозиции, на которых будут представлены разработки саратовских предприятий, вузов, молодых ученых. Всего гостям Салона будут доступны разработки в рамках шести тематических сегментов: "Цифровая экономика, телекоммуникации и IT-технологии", "Высокотехнологичное машиностроение", "Инновационные решения малого бизнеса", "Медицина будущего", "Новые и перспективные материалы» и «Новые решения в биоиндустрии".
В рамках Салона состоятся мастер-классы для студенческого сообщества и бизнес-структур, встреча руководства области с молодыми учеными, а также заседание клуба главных инженеров и технических директоров предприятий машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов.
Планируется подписание ряда соглашений, в том числе, с госкорпорациями, организациями и вузами из других субъектов РФ.
Фото http://privolgskiy.ru