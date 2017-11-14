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Дорожные полицейские задержали 25 нетрезвых водителей

Новости
Дорожные полицейские задержали 25 нетрезвых водителей


Очередной рейд был по традиции проведен в выходные в вечернее и ночное время.

По информации Госавтоинспекции города, всего за выходные выявлено 25 водителей, управляющий транспортом в состоянии опьянения, из которых 6 человек от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались. 1 нетрезвый водитель на момент задержания оказался уже лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, один из нетрезвых водителей пытался скрыться от сотрудников полиции.

- 13 ноября в 04:12 по Новоастраханскому шоссе у д. 113 дорожные полицейские заметили автомобиль Лада Приора, который двигался с нарушением Правил дорожного движения, - рассказали в ведомстве. - Сотрудники ДПС приняли меры для остановки транспортного средства, водитель не подчинился требованиям сотрудников и попытался скрыться, выехав за пределы города. В погоне приняли участие два экипажа дорожно-патрульной службы города, которые преследовали нарушителя до 44 километра трассы Саратов – Волгоград, где водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В ходе проверки выяснилось, что за рулем автомобиля "Лада Приора" находился мужчина 1992 года рождения. При освидетельствовании выяснилось, что молодой человек, управлял транспортным средством, находясь в состоянии опьянения. На водителя был составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ. Теперь ему грозит лишение права управления транспортными средствами сроком от 1,5 до 2-х лет.

Сообщается,что в отношении водителей, повторно севших за руль в алкогольном опьянении, возбуждены уголовные дела, теперь им грозит лишение свободы сроком на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. Водителям, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения или отказавшимся от медицинского освидетельствования, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Фото https://pp.userapi.com