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Саратовцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях

Новости
Саратовцев предупреждают о неблагоприятных погодных условиях


По данным областного гидрометцентра завтра, 14 ноября в большинстве районов небольшой и умеренный дождь, туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

Помимо этого, ожидается ветер северо-западный 3-8 м/с, днем южный 5-10 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с. Температура ночью -2…+3º, днём +3…+8º.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует эксплуатировать автомобиль, подготовленный к зимнему времени. При управлении транспортным средством важно также соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим движения с учетом погодных условий.

Фото http://www.stihi.ru