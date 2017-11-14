В Детском парке прошло мероприятие "80 лет вместе с читателями"
Оно было посвящено юбилею Областной специальной библиотеке для слепых и приуроченное к Международному дню слепых.
Торжественное мероприятие открыла директор библиотеки, заслуженный работник культуры РФ Ольга Новикова. Она поблагодарила присутствующих и отметила роль книги в жизни человека. Также свои пожелания озвучил председатель Саратовской областной организации Всероссийского общества слепых Александр Еськин. В ходе мероприятия сотрудники библиотеки отметили самых активных читателей и тех, кто "дружит с книгой долгие годы".
Каждый читатель подготовил свой творческий подарок. Так, в этот день звучали музыкальные, вокальные и поэтические композиции. Также для всех присутствующих выступили артисты театральной студии "Оптимист" областной организации Всероссийского общества слепых. Заслуженный работник культуры РФ Владимир Морозов сыграл на гармонике. Мероприятие завершилось чаепитием.