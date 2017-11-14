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Житель Балашова обвиняется в убийстве соседки

Новости / ЧП
Житель Балашова обвиняется в убийстве соседки


Возбуждено уголовное дело.


По данным СУ СКР по Саратовской области, 10 ноября в вечернее время 59-летний балашовец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в
квартиру к соседям, расположенную в доме по улице Молодежная. Там мужчина внезапно прошел на кухню, где взял нож и нанес 75-летней хозяйке удар в шею. От полученного ранения пенсионерка скончалась на месте, а злоумышленник покинул место происшествия.

В настоящее время мужчине задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя он арестован. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе его мотивов, назначен ряд экспертиз.

Фото https://www.gorodberezniki.ru