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В Лысых горах пройдет экологическое киномероприятие

Новости / Культура
В Лысых горах пройдет экологическое киномероприятие


Местным школьникам расскажут о Красной книге Саратовской области.

Мероприятие, которое организует областной методический киновидеоцентр, пройдет во вторник, 14 ноября. Для учащихся начальных классов лысогорских школ будет проведено предсеансовое киномероприятие "Красная книга Саратовской области". Ребята познакомятся с редкими видами растений, грибов, насекомых, птиц, рыб и животных, которые представлены на территории региона, примут участие в викторинах и интерактивных играх, а также узнают основные принципы экологичного поведения.

После мероприятия ребятам покажут тематический полнометражный мультфильм, посвященный экологической тематике.

Фото https://om-saratov.ru