Двух полицейских могут уводить из органов за нарушение общественного порядка
Проводится доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в ночь с субботы на воскресенье два сотрудника саратовской полиции, находясь в одном из развлекательных заведений Волгограда во вне служебное время, нарушили общественный порядок.
По данному факту руководством Главка назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
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