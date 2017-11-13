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Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью

Новости
Саратовцев просят сообщить, где торгуют смертью


С 13 по 24 ноября на территории области пройдет 2 этап Общероссийской антинаркотической акции.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, на территории 14 муниципальных районов области и города Саратова специалистами и волонтерами Регионального центра "Молодежь плюс" запланировано проведение более 35 мероприятий для 2500 молодых людей. Среди них, такие как информационно-пропагандистские акции по распространению листовок и буклетов профилактической направленности, флешмобы по здоровому образу жизни, кинолектории, интерактивные, ролевые игры и беседы, социально-психологические тренинги, ток-шоу и другие.

В Саратове специалисты и волонтеры центра проведут профилактические игры "Фундамент здоровья". В сети интернет запланирована антинаркотическая акция "Сообщи, где торгуют смертью" с использованием социальных сетей. Для участия необходимо в период с 13 по 24 ноября сделать фотографию, демонстрирующую выбор в пользу здорового образа жизни, занятий спортом, с текстовым лозунгом профилактической направленности и разместить на своих страницах в социальных сетях с использованием хештегов #Сообщигдеторгуютсмертью #Молодежьплюс

Всех, кто видит надписи, содержащие рекламу и пропаганду наркотиков, просят позвонить по номеру телефона 8(8452) 741-333 УНК ГУ МВД России по Саратовской области.

Фото https://dixinews.ru