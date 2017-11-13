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Стартует Всемирная неделя предпринимательства

Новости / Бизнес
Стартует Всемирная неделя предпринимательства


В нашем региона мероприятия в ее рамках пройдут с 13 по 19 ноября.

По информации министерства экономического развития области, Всемирная неделя предпринимательства - это ежегодный масштабный международный проект, охватывающий более 10 миллионов активных людей, заинтересованных в развитии и реализации своих предпринимательских идей, в 165 странах. Проект направлен на формирование предпринимательской культуры и развитие бизнес-потенциала молодежи.

В период проведения Всемирной недели предпринимательства в каждом муниципальном районе Саратовской области пройдет более 250 масштабных мероприятий. В их числе встречи, заседания, "круглые столы", мастер-классы, семинары с предпринимателями по вопросам развития и поддержки малого и среднего бизнеса, ярмарки, экскурсии на предприятия, праздничные и торжественные мероприятия, а также награждения предпринимателей, проведение школьных уроков, конференций и классных часов.

Знаковой акцией в регионе станет проведение во всех муниципалитетах Единого дня бизнес-консультаций. Участники смогут более подробно узнать об адресной поддержке, которую могут получить граждане, планирующие начать собственный бизнес и познакомиться с деятельностью инфраструктуры поддержки бизнеса на территории области.

Фото http://adm.lysyegory.ru