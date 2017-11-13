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Мужчина и женщина погибли в горящем вагончике

Новости / ЧП
Мужчина и женщина погибли в горящем вагончике


Обстоятельства трагедии в Энгельсском районе выяснят в ходе доследственной проверки.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 11 на 12 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в вагончике, расположенном на территории крестьянско-фермерского хозяйства в поселке Карла Маркса, тел мужчины и женщины. По предварительным данным, погибшие осуществляли работы на указанной территории.

Предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с обогревательным прибором.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото https://www.tulapressa.ru