Мужчина и женщина погибли в горящем вагончике
Обстоятельства трагедии в Энгельсском районе выяснят в ходе доследственной проверки.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в ночь с 11 на 12 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в вагончике, расположенном на территории крестьянско-фермерского хозяйства в поселке Карла Маркса, тел мужчины и женщины. По предварительным данным, погибшие осуществляли работы на указанной территории.
Предположительно, возгорание могло произойти вследствие неосторожного обращения с обогревательным прибором.
В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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