Статус лучшего в мире производителя оборудования для производства газводы подтвердил Политех-Плюс

просмотров: 116

Ведущий производитель пищевого оборудования для предприятий пивобезалкогольной промышленности, разработчик множества технологических ноу-хау, обеспечил снижение себестоимости производимой продукции на миллионы рублей в год за счет экономии электроэнергии.Как рассказал Олег Кудрин, главный инженер предприятия Меркурий, производителя бутилированной минеральной воды Кубай Газ, Меркурий, Пилигрим, Spark, до модернизации воду охлаждали до +7-8 градусов. Теперь не только температура газации повышена в три раза, а работа ведется без охлаждения при +20 градусах, но и качество газации заметно улучшилось.Александр Козлов, коммерческий директор Политех-Плюс (www.politech-plus.com) подчеркнул, что произвести линии розлива воды такой производительности, как на Меркурий, способны в мире лишь несколько предприятий. Но только на Меркурии при одинаковой мощности оборудования есть возможность в разы снизить себестоимость производства газированных напитков.