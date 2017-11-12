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Статус лучшего в мире производителя оборудования для производства газводы подтвердил Политех-Плюс

Новости
На предприятии по розливу газированной воды Меркурий в городе Черкесске предприятие Политех-Плюс реализовало модернизацию сверхбольшого немецкого сатуратора марки Krohnes.

Статус лучшего в мире производителя оборудования для производства газводы подтвердил Политех-Плюс

Ведущий производитель пищевого оборудования для предприятий пивобезалкогольной промышленности, разработчик множества технологических ноу-хау, обеспечил снижение себестоимости производимой продукции на миллионы рублей в год за счет экономии электроэнергии.
Как рассказал Олег Кудрин, главный инженер предприятия Меркурий, производителя бутилированной минеральной воды Кубай Газ, Меркурий, Пилигрим, Spark, до модернизации воду охлаждали до +7-8 градусов. Теперь не только температура газации повышена в три раза, а работа ведется без охлаждения при +20 градусах, но и качество газации заметно улучшилось.
Александр Козлов, коммерческий директор Политех-Плюс (www.politech-plus.com) подчеркнул, что произвести линии розлива воды такой производительности, как на Меркурий, способны в мире лишь несколько предприятий. Но только на Меркурии при одинаковой мощности оборудования есть возможность в разы снизить себестоимость производства газированных напитков.
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