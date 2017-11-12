В Республику Крым начаты поставки продукции «Alleanza doors»
Компания ООО КМДК «СОЮЗ-Центр» провела переговоры с представителями различных торговых сетей Симферополя и Севастополя о поставках в Крым межкомнатных дверей и дверного погонажа «Alleanza doors».
С осени 2017 года высококлассный продукт компании начал поставляться в торговые сети городов Крыма.
Как известно, торговая марка «Alleanza doors» уже получила большое признание на отечественном рынке: потребители высоко оценили качество и другие параметры дверной продукции, намного превосходящие подобную продукцию конкурентов. Сегодня специалисты отдела продаж «Alleanza doors» активно работают над увеличением числа каналов сбыта межкомнатных дверей и дверного погонажа, большое внимание уделяют популяризации бренда за рубежом.
Первый этап крымской кампании сразу принес успех продукции ООО КМДК «СОЮЗ-Центр». Судя по отзывам, покупателям понравилось оригинальное дизайнерское решение, безупречное качество дверного полотна, конкурентная цена. По достоинству были оценены также программа лояльности для партнеров, фирменное оформление точек торговли, большое количество полиграфической рекламной продукции.
С осени 2017 года высококлассный продукт компании начал поставляться в торговые сети городов Крыма.
Как известно, торговая марка «Alleanza doors» уже получила большое признание на отечественном рынке: потребители высоко оценили качество и другие параметры дверной продукции, намного превосходящие подобную продукцию конкурентов. Сегодня специалисты отдела продаж «Alleanza doors» активно работают над увеличением числа каналов сбыта межкомнатных дверей и дверного погонажа, большое внимание уделяют популяризации бренда за рубежом.
Первый этап крымской кампании сразу принес успех продукции ООО КМДК «СОЮЗ-Центр». Судя по отзывам, покупателям понравилось оригинальное дизайнерское решение, безупречное качество дверного полотна, конкурентная цена. По достоинству были оценены также программа лояльности для партнеров, фирменное оформление точек торговли, большое количество полиграфической рекламной продукции.