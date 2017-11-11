11 ноября 2017 10:09 СУББОТА
Новости
21:06 | 10 ноября
Что вы еще не знаете об оливках и маслинах
19:01 | 10 ноября
"СГАУ-Саратов" вновь набирает очки на выезде
18:00 | 10 ноября
Более 250 жителей Саратова приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
17:07 | 10 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожные переезды в Заводском и Саратовском районах
16:18 | 10 ноября
В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»
15:18 | 10 ноября
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 30,6%
14:29 | 10 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров
13:38 | 10 ноября
Очередная субботняя ярмарка пройдет на Театральной площади
12:45 | 10 ноября
В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"
12:02 | 10 ноября
Частные инвестиции привлек для развития онлайн-сервис 152ФЗ.РФ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Что вы еще не знаете об оливках и маслинах

Новости
• Краткий экскурс в органолептику
• От основных вкусов – к пятому

Поскольку ты регулярно ешь испанские оливки и маслины, уже знаешь о том, что это – один из основополагающих продуктов в средиземноморской диете, который можно употреблять с утра и до ночи в качестве закуски, ингредиента для многочисленных блюд и тапас, заключительного штриха к правильно сервированному бокалу “Мартини”...

Что вы еще не знаете об оливках и маслинах

Сегодня мы расскажем о некоторых фактах, которые помогут тебе с гордостью сказать, что ты знаешь все об этом многогранном плоде, без которого многие из нас не мыслят свои кладовые.

Пятый вкус.

Оливка – это один из немногих продуктов, в котором есть четыре основных вкуса, доминирующих в тех или иных разновидностях: в маслинах – соленый вкус, вслед за которым приходит горечь; в ранних сортах – горький и кислый, а в зеленых оливках чувствуется сладкая нота.

Однако, помимо прочего, в оливках можно найти недавно открытый пятый вкус умами, с неярко выраженными солеными нотками. Слово переводится с японского приблизительно как “приятный вкус”, то есть такой, как у оливок. Возможно, именно поэтому так сложно остановиться в процессе и не съесть следующую штучку? Или найдется среди нас тот, кто, проглотив оливку без косточки или осторожно откусив мякость вокруг нее, не потянется за второй?

Мясистость, вкус, текстура...это причины, по которым нам почти всегда хочется открыть банку или упаковку с оливками или маслинами и добавить их в салат, необычное блюдо или подать к столу при просмотре матча или сериала вместе с друзьями.

Больше информации об Испанских оливках: https://spanisholives.ru/
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код