Что вы еще не знаете об оливках и маслинах
• Краткий экскурс в органолептику
• От основных вкусов – к пятому
Поскольку ты регулярно ешь испанские оливки и маслины, уже знаешь о том, что это – один из основополагающих продуктов в средиземноморской диете, который можно употреблять с утра и до ночи в качестве закуски, ингредиента для многочисленных блюд и тапас, заключительного штриха к правильно сервированному бокалу “Мартини”...
Сегодня мы расскажем о некоторых фактах, которые помогут тебе с гордостью сказать, что ты знаешь все об этом многогранном плоде, без которого многие из нас не мыслят свои кладовые.
Пятый вкус.
Оливка – это один из немногих продуктов, в котором есть четыре основных вкуса, доминирующих в тех или иных разновидностях: в маслинах – соленый вкус, вслед за которым приходит горечь; в ранних сортах – горький и кислый, а в зеленых оливках чувствуется сладкая нота.
Однако, помимо прочего, в оливках можно найти недавно открытый пятый вкус умами, с неярко выраженными солеными нотками. Слово переводится с японского приблизительно как “приятный вкус”, то есть такой, как у оливок. Возможно, именно поэтому так сложно остановиться в процессе и не съесть следующую штучку? Или найдется среди нас тот, кто, проглотив оливку без косточки или осторожно откусив мякость вокруг нее, не потянется за второй?
Мясистость, вкус, текстура...это причины, по которым нам почти всегда хочется открыть банку или упаковку с оливками или маслинами и добавить их в салат, необычное блюдо или подать к столу при просмотре матча или сериала вместе с друзьями.
Больше информации об Испанских оливках: https://spanisholives.ru/
• От основных вкусов – к пятому
Поскольку ты регулярно ешь испанские оливки и маслины, уже знаешь о том, что это – один из основополагающих продуктов в средиземноморской диете, который можно употреблять с утра и до ночи в качестве закуски, ингредиента для многочисленных блюд и тапас, заключительного штриха к правильно сервированному бокалу “Мартини”...
Сегодня мы расскажем о некоторых фактах, которые помогут тебе с гордостью сказать, что ты знаешь все об этом многогранном плоде, без которого многие из нас не мыслят свои кладовые.
Пятый вкус.
Оливка – это один из немногих продуктов, в котором есть четыре основных вкуса, доминирующих в тех или иных разновидностях: в маслинах – соленый вкус, вслед за которым приходит горечь; в ранних сортах – горький и кислый, а в зеленых оливках чувствуется сладкая нота.
Однако, помимо прочего, в оливках можно найти недавно открытый пятый вкус умами, с неярко выраженными солеными нотками. Слово переводится с японского приблизительно как “приятный вкус”, то есть такой, как у оливок. Возможно, именно поэтому так сложно остановиться в процессе и не съесть следующую штучку? Или найдется среди нас тот, кто, проглотив оливку без косточки или осторожно откусив мякость вокруг нее, не потянется за второй?
Мясистость, вкус, текстура...это причины, по которым нам почти всегда хочется открыть банку или упаковку с оливками или маслинами и добавить их в салат, необычное блюдо или подать к столу при просмотре матча или сериала вместе с друзьями.
Больше информации об Испанских оливках: https://spanisholives.ru/