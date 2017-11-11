Более 250 жителей Саратова приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
Сегодня, 10 ноября, в ТРЦ «Триумф Молл» при поддержке регионального минздрава состоялась профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Мероприятие организовали специалисты областного центра медицинской профилактики, Саратовской областной клинической больницы совместно с представителями общественности, учащимися областного базового медицинского колледжа и студентами СГМУ им. В.И. Разумовского.
В ходе акции все желающие смогли пройти экспресс - анализ глюкозы крови, получить консультацию врача эндокринолога. Кроме того, среди участников было проведено тематическое анкетирование. Всего в мероприятии приняли участие более 250 человек.
«Акция направлена на повышение осведомленности об осложнениях сахарного диабета и популяризации скрининга, направленного на выявление данного заболевания среди населения», - отметили специалисты Саратовского областного центра медицинской профилактики.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом ежегодно отмечается 14 ноября. В этот день родился Фредерик Бантинг, который сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом, - сообщает пресс-служба регионального минздрава.