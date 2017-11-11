Временно закрывается движение через железнодорожные переезды в Заводском и Саратовском районах
В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожные переезды на перегонах Саратов-3 – Примыкание и Тарханы – Липовский Саратовского региона ПривЖД.
13 ноября с 07:00 до 18:00 будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 259 км перегона Тарханы – Липовский.
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 266 км перегона Тарханы –Липовский (автодорога Сабуровка – Шевыревка).
с 22:00 13 ноября до 06:00 14 ноября будет временно закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (Новоастраханское шоссе, Заводской район г. Саратова).
Объезд возможен через железнодорожный переезд на 6 км ст. Примыкание (ул. 5-ый Динамовский проезд г. Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.