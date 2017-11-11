11 ноября 2017 10:09 СУББОТА
Новости
21:06 | 10 ноября
Что вы еще не знаете об оливках и маслинах
19:01 | 10 ноября
"СГАУ-Саратов" вновь набирает очки на выезде
18:00 | 10 ноября
Более 250 жителей Саратова приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
17:07 | 10 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожные переезды в Заводском и Саратовском районах
16:18 | 10 ноября
В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»
15:18 | 10 ноября
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 30,6%
14:29 | 10 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров
13:38 | 10 ноября
Очередная субботняя ярмарка пройдет на Театральной площади
12:45 | 10 ноября
В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"
12:02 | 10 ноября
Частные инвестиции привлек для развития онлайн-сервис 152ФЗ.РФ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Частные инвестиции привлек для развития онлайн-сервис 152ФЗ.РФ

Новости
Частные инвестиции привлек для развития онлайн-сервис 152ФЗ.РФ

Один из самых активных российских бизнес-ангелов и частный венчурный инвестор Александр Румянцев вложил в перспективный сервис по персональным данным 152ФЗ.РФ финансовые средства в обмен на 10% долю компании.

Команда профессионалов из Воронежа запустила стартап полгода назад, успев за это время оказать услуги более чем 7000 пользователей сервиса и создать партнерскую сеть из более 300 партнеров по всей стране.

В России с 1 июля 2017 года начали действовать изменения в законодательстве в отношении персональных данных. Для тех предпринимателей, кто допустил нарушение правил сбора, хранения и обработки персональных данных, введены повышенные штрафы до 105 тысяч рублей со стороны Роскомнадзора.

Сервис 152ФЗ.РФ (https://152фз.рф/) помогает представителям микробизнеса, владельцам небольших интернет-магазинов и интернет-ресурсов, на которых посетители оставляют свои личные данные, всего за десять минут самостоятельно создать и разместить на своих сайтах необходимые правовые документы. Это очень важно для предпринимателей, которые не имеют средств на дорогостоящие услуги программистов и юристов. С помощью онлайн-сервиса 152ФЗ.РФ им не понадобятся даже юридические знания и навыки программирования.