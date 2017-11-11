11 ноября 2017 10:09 СУББОТА
Новости
21:06 | 10 ноября
Что вы еще не знаете об оливках и маслинах
19:01 | 10 ноября
"СГАУ-Саратов" вновь набирает очки на выезде
18:00 | 10 ноября
Более 250 жителей Саратова приняли участие в акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом
17:07 | 10 ноября
Временно закрывается движение через железнодорожные переезды в Заводском и Саратовском районах
16:18 | 10 ноября
В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»
15:18 | 10 ноября
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 30,6%
14:29 | 10 ноября
В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров
13:38 | 10 ноября
Очередная субботняя ярмарка пройдет на Театральной площади
12:45 | 10 ноября
В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"
12:02 | 10 ноября
Частные инвестиции привлек для развития онлайн-сервис 152ФЗ.РФ
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»

Новости


11 и 12 ноября в районах Саратовской области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым».

Профессиональный творческий коллектив под руководством члена Союза композиторов Казахстана, лауреата государственной премии „Дарын“ Международного творческого молодежного фестиваля «Шабыт» Еркина Нурымбетова 11 ноября даст концерты в Ершовском районном Доме культуры в 11.00 и в ДК села Новая Краснянка в 14.00, а 12 ноября – в Центральном Доме культуры Дергачевского района.

Кроме того, в Ершовском районе состоится встреча руководителя региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Марата Бисенгалиева с местным активом автономии.

«Мы очень рады порадовать местную публику национальным творчеством артистов из Казахстана, концерты в Дергачевском и Ершовском районах станут не только большим культурным событием, но и внесут свой позитивный вклад в развитие межкультурных связей приграничных районов Республики Казахстан и России, став частью развития межнациональных отношений в Саратовской области», - отметил Марат Бисенгалиев.

Визит запланирован в рамках исполнения Соглашения между Правительством Саратовской области Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 22 сентября 2008 года.