В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»

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Профессиональный творческий коллектив под руководством члена Союза композиторов Казахстана, лауреата государственной премии „Дарын“ Международного творческого молодежного фестиваля «Шабыт» Еркина Нурымбетова 11 ноября даст концерты в Ершовском районном Доме культуры в 11.00 и в ДК села Новая Краснянка в 14.00, а 12 ноября – в Центральном Доме культуры Дергачевского района.Кроме того, в Ершовском районе состоится встреча руководителя региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Марата Бисенгалиева с местным активом автономии.«Мы очень рады порадовать местную публику национальным творчеством артистов из Казахстана, концерты в Дергачевском и Ершовском районах станут не только большим культурным событием, но и внесут свой позитивный вклад в развитие межкультурных связей приграничных районов Республики Казахстан и России, став частью развития межнациональных отношений в Саратовской области», - отметил Марат Бисенгалиев.Визит запланирован в рамках исполнения Соглашения между Правительством Саратовской области Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 22 сентября 2008 года.