В районах области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым»
11 и 12 ноября в районах Саратовской области состоятся концерты фольклорного ансамбля «Оралым».
Профессиональный творческий коллектив под руководством члена Союза композиторов Казахстана, лауреата государственной премии „Дарын“ Международного творческого молодежного фестиваля «Шабыт» Еркина Нурымбетова 11 ноября даст концерты в Ершовском районном Доме культуры в 11.00 и в ДК села Новая Краснянка в 14.00, а 12 ноября – в Центральном Доме культуры Дергачевского района.
Кроме того, в Ершовском районе состоится встреча руководителя региональной национально-культурной автономии казахов Саратовской области Марата Бисенгалиева с местным активом автономии.
«Мы очень рады порадовать местную публику национальным творчеством артистов из Казахстана, концерты в Дергачевском и Ершовском районах станут не только большим культурным событием, но и внесут свой позитивный вклад в развитие межкультурных связей приграничных районов Республики Казахстан и России, став частью развития межнациональных отношений в Саратовской области», - отметил Марат Бисенгалиев.
Визит запланирован в рамках исполнения Соглашения между Правительством Саратовской области Российской Федерации и Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве от 22 сентября 2008 года.