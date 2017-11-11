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Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 30,6%

Новости
Погрузка в Саратовском регионе Приволжской магистрали с начала 2017 года увеличилась на 30,6%

В январе-октябре 2017 года в Саратовском регионе Приволжской железной дороги погружено более 10,5 млн тонн грузов, что выше показателей аналогичного периода предыдущего года на 30,6%. Погрузка в октябре 2017 года составила около 830 тыс. тонн.

С начала года в Саратовском регионе ПривЖД погружено:

- нефти и нефтепродуктов – 4,2 млн тонн (+45% к январю - октябрю 2016 года);

- химических и минеральных удобрений – 1,6 млн тонн (+11,4%);

- строительных грузов – 932,4 тыс. тонн (в 1,4 раза больше);

- цемента – 587,7 тыс. тонн (+19,7%);

- зерна – 932,6 тыс. тонн (в 1,5 раз больше);

- черных металлов – более 636 тыс. тонн (+2,7%).

Снижение отмечается по химикатам и соде – 59,6 тыс. тонн (-23,5%).