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В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров

Новости
В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров.

Вчера в 17 ч. 33 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании дачи в СНТ «Азон» поселка Славянка Воскресенского района. Площадь пожара составила 35 кв.м.

10 ноября в 00 ч. 32 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частной бане в с. Новоселово Энгельсского района. Площадь пожара составила 54 кв.м.

В то же время горел частный дом в селе Широкий Буерак Саратовского района. Площадь пожара составила 45 кв.м.

В пять утра на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме в 1-м Пугачевском поселке Кировского района. Огнем был уничтожен частный деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 120 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 21 человек личного состава.