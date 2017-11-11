В минувшие сутки в регионе произошло десять пожаров
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 10 пожаров.
Вчера в 17 ч. 33 м. на пульт «01» поступил сигнал о загорании дачи в СНТ «Азон» поселка Славянка Воскресенского района. Площадь пожара составила 35 кв.м.
10 ноября в 00 ч. 32 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в частной бане в с. Новоселово Энгельсского района. Площадь пожара составила 54 кв.м.
В то же время горел частный дом в селе Широкий Буерак Саратовского района. Площадь пожара составила 45 кв.м.
В пять утра на пульт «01» Саратова поступил сигнал о пожаре в частном доме в 1-м Пугачевском поселке Кировского района. Огнем был уничтожен частный деревянный дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 120 кв.м. На тушение выезжали 4 единицы техники, 21 человек личного состава.