11 ноября 2017 10:09 СУББОТА
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Очередная субботняя ярмарка пройдет на Театральной площади

Новости
Очередная субботняя ярмарка пройдет на Театральной площади

11 ноября сельскохозяйственные ярмарки пройдут на Театральной площади Саратова, на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке ТК «На Топольчанской» в поселке Солнечный, на двух торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенской и Томской и на торговой площадке рынка «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности будет предложены к реализации мясо в ассортименте, птица домашняя, молоко и молочные продукты, рыба, яйцо, крупы, хлебобулочные и макаронные изделия, плодоовощная продукция, картофель, кондитерские изделия, растительное масло, колбасы и мясные полуфабрикаты, мука, мёд и другие продукты питания.

Режим работы ярмарки - с 8.00 до 16.00 часов.

По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 до 14.00, в будние дни по телефону 50-70-17.