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В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"

Новости
В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"

До 20 ноября продолжается прием заявок на участие в фестивале-конкурсе исполнителей музыкальных произведений из отечественных кинофильмов «Город кино».

Тема фестиваля – музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Фестиваль-конкурс проходит в двух номинациях: инструментальное исполнительство и вокал. Это конкурс сольных исполнителей и творческих коллективов из муниципальных районов области. Возраст участников не ограничивается.

Заключительный тур фестиваля-конкурса «Город кино» пройдет 7 декабря 2017 года в большом актовом зале Саратовского областного Дома работников искусств. Здесь участники представят свои музыкальные и вокальные номера перед членами жюри.

Заявки на участие в конкурсе принимаются Саратовским областным методическим киновидеоцентром до 20 ноября 2017 года на электронную почту sarkvc@mail.ru, по факсу (8452) 62-02-11 или по адресу: 410080, г. Саратов, ул. Рижская, 1.

Форма заявки-анкеты для заполнения размещена на официальном сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра www.sarkvc.ru.