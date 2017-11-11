В Саратове пройдет фестиваль-конкурс "Город кино"

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Тема фестиваля – музыка и песни к кинофильмам Эльдара Рязанова, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.Фестиваль-конкурс проходит в двух номинациях: инструментальное исполнительство и вокал. Это конкурс сольных исполнителей и творческих коллективов из муниципальных районов области. Возраст участников не ограничивается.Заключительный тур фестиваля-конкурса «Город кино» пройдет 7 декабря 2017 года в большом актовом зале Саратовского областного Дома работников искусств. Здесь участники представят свои музыкальные и вокальные номера перед членами жюри.Заявки на участие в конкурсе принимаются Саратовским областным методическим киновидеоцентром до 20 ноября 2017 года на электронную почту sarkvc@mail.ru, по факсу (8452) 62-02-11 или по адресу: 410080, г. Саратов, ул. Рижская, 1.Форма заявки-анкеты для заполнения размещена на официальном сайте Саратовского областного методического киновидеоцентра www.sarkvc.ru.