10 ноября 2017 13:02 ПЯТНИЦА
Новости
11:38 | 10 ноября
Опыт Коли Коробова: как добиться успеха с помощью современных технологий
11:38 | 10 ноября
"Ба! Да она 60 лет на нашей сцене!"
10:43 | 10 ноября
На Волжской прошла акция "Трамвай здоровья"
09:51 | 10 ноября
В музее-усадьбе Чернышевского открывается выставка "Эхо моей любви"
09:00 | 10 ноября
Двух врачей будут судить за гибель роженицы
18:00 | 09 ноября
БИНБАНК сообщил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04
16:53 | 09 ноября
В Саратове пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом
16:01 | 09 ноября
Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
15:07 | 09 ноября
Более 750 саратовцев написали этнографический диктант
14:14 | 09 ноября
В области стартует зимний туристический сезон
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В музее-усадьбе Чернышевского открывается выставка "Эхо моей любви"

Новости / Культура
В музее-усадьбе Чернышевского открывается выставка "Эхо моей любви"


В экспозиции будут представлены живопись и графика Александра Коновалова.

Художник родился в 1942 году. Работал инженером-конструктором в бюро эстетики Саратовского электроагрегатного объединения, художником во Дворце культуры завода технического стекла, художником газеты "Реклама недели", художественным редактором в Приволжском книжном издательстве, в издательстве Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, главным художником издательства "Заволжье", ответственным секретарем правления Саратовского отделения Союза художников России, дизайнером в газете "Кому Что Саратов".

Работы Александра Коновалова были представлены на зональных, областных, городских выставках. В Саратове прошли четыре персональных выставки художника. Его работы находятся в частных собраниях России, Америки, Израиля, Германии. Коноваловым на протяжении многих лет, в сотрудничестве с книжными издательствами, оформлено более 100 книг. Он является постоянным членом комиссии по присуждению премии "Лучшая книга года" при министерстве информации и печати Саратовской области. А.Г.Коновалов создал музей управления Внутренних дел Саратовской области и музей "Горгаза" Саратова, ряд литературных тематических выставок в музее Н.Г.Чернышевского и государственном музее К.А.Федина.

Открытие выставки, посвященной юбилею художника, запланировано на 12 ноября.