В музее-усадьбе Чернышевского открывается выставка "Эхо моей любви"

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Художник родился в 1942 году. Работал инженером-конструктором в бюро эстетики Саратовского электроагрегатного объединения, художником во Дворце культуры завода технического стекла, художником газеты "Реклама недели", художественным редактором в Приволжском книжном издательстве, в издательстве Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского, главным художником издательства "Заволжье", ответственным секретарем правления Саратовского отделения Союза художников России, дизайнером в газете "Кому Что Саратов".Работы Александра Коновалова были представлены на зональных, областных, городских выставках. В Саратове прошли четыре персональных выставки художника. Его работы находятся в частных собраниях России, Америки, Израиля, Германии. Коноваловым на протяжении многих лет, в сотрудничестве с книжными издательствами, оформлено более 100 книг. Он является постоянным членом комиссии по присуждению премии "Лучшая книга года" при министерстве информации и печати Саратовской области. А.Г.Коновалов создал музей управления Внутренних дел Саратовской области и музей "Горгаза" Саратова, ряд литературных тематических выставок в музее Н.Г.Чернышевского и государственном музее К.А.Федина.Открытие выставки, посвященной юбилею художника, запланировано на 12 ноября.