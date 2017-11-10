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Двух врачей будут судить за гибель роженицы

Новости / ЧП
Двух врачей будут судить за гибель роженицы

Сотрудники одного из лечебных учреждений Дергачевского района обвиняются в причинении смерти по неосторожности пациентке вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 4 апреля беременная 25-летняя женщина поступила в лечебное учреждение, где родила ребенка. На следующий день женщина скончалась.

В ходе следствия была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. По результатам ее проведения, а также других следственных действий установлено, что акушер-гинеколог и анестезиолог-реаниматолог ненадлежащим образом исполнили свои профессиональные обязанности по оказанию медицинской помощи пациентке. Это выразилось в повреждении правой подключичной вены и несоблюдении диагностических и лечебных мероприятий при развившемся кровотечении, непроведении адекватных лечебно–диагностических мероприятий, необеспечении должного динамического наблюдения за состоянием здоровья женщины, выборе неправильного объема хирургического вмешательства. Выявленные дефекты, допущенные врачами, повлекли смерть потерпевшей.

Сообщается, что обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://www.child4you.ru