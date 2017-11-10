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БИНБАНК сообщил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04

Новости


БИНБАНК произвел выплату купонного дохода по размещенным в июле этого года биржевым облигациям серии БО-П04. За четвертый купонный период было выплачено 28410 тыс. рублей (за одну облигацию — 9,47 рубля). По выпуску предусмотрено двенадцать купонных периодов. Об этом пишет пресс-служба БИНБАНКа.

Стоит отметить, что БИНБАНК был создан в 1993 г. и является одним из крупнейших российских банков. И хотя основными направлениями деятельности банка является кредитование коммерческих организаций, розничных клиентов и привлечение средств граждан во вклады, он активно участвует в различных благотворительных проектах практически со дня своего основания. Отмечается, что никаких коммерческих целей от этой деятельности БИНБАНК не преследует.