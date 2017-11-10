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В Саратове пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом

Новости / Здоровье
В Саратове пройдут мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом


Завтра, 10 ноября , в ТРЦ "Триумф Молл" состоится профилактическая акция, приуроченная к этой дате.

По информации министерства здравоохранения области, в рамках мероприятия специалисты областного центра медпрофилактики проведут скрининг глюкозы крови у населения Саратова. Как отмечают медики, раннее выявление заболевания позволяет оперативно назначить адекватное лечение. Контроль сахара в крови и выполнение рекомендаций здоровья врача позволят сохранить здоровье. К проведению мероприятия будут привлечены волонтеры, которые будут распространять листовки и брошюры о профилактике сахарного диабета.

В министерства напомнили, что Всемирный день борьбы с сахарным диабетом ежегодно отмечается 14 ноября. В этот день родился Фредерик Бантинг, который сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. Цель Всемирного дня борьбы с диабетом — просветить общественность о причинах, симптомах, осложнениях и лечении данного заболевания.

Фото http://bestrusledi.ru