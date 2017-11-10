Саратовцев предупреждают о тумане и гололеде
МЧС призывает жителей области к осторожности.
По данным областного Гидрометцентра, сегодня до конца дня с сохранением ночью и в первой половине дня 10 ноября местами по Саратовской области и в городе Саратове сохранится туман с ухудшением видимости 500 м и менее. На отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица.
10 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами небольшие осадки (морось, мокрый снег), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями МЧС рекомендует эксплуатировать автомобили, подготовленные к зимнему времени. При управлении транспортным средством необходимо соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим движения с учетом погодных условий.
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