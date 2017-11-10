Более 750 саратовцев написали этнографический диктант

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"Большой этнографический диктант" писали 3 ноября по всей России. В нашем регионе было организовано девять площадок для написания диктанта.По информации министерства образования области, за 45 минут участникам необходимо было ответить на 30 тестовых вопросов. 20 вопросов – одинаковые для всей России и стран ближнего зарубежья, а 10 составлены с учетом региональной специфики. Для тех, кто по каким-либо причинам не смог проверить свои знания на площадках, на сайтах www.miretno.ru и информационного партнера проекта - газеты "Комсомольская правда" можно было написать диктант в онлайн-режиме. Итоги акции подведут ко Дню Конституции Российской Федерации – 12 декабря."Большой этнографический диктант" прошел более чем на 2400 площадках в России и странах СНГ. Среди стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.Фото http://vr-vyksa.ru