В области стартует зимний туристический сезон

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По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, одним из наиболее популярных видов зимнего отдыха в период новогодних каникул в Саратовской области является катание на лыжах, сноуборде, коньках. Также становится популярным катание на сноутьюбах.Наибольшей известностью у жителей и гостей области пользуется отдых на горнолыжном курорте "Хвалынский". Для катания функционируют четыре горнолыжных трассы общей протяженностью 3 километра (две для начинающих, две для продвинутого уровня катания). Пропускная способность трасс составляет порядка 4 тысяч человек в час. Для взрослых и детей работают инструкторы.Кроме того, в 2016 году открыт новый горнолыжный спуск на базе парк-отеля "Хвалынский". В комплексе работает пункт проката, где можно взять в аренду горные и беговые лыжи, сноуборд, сноутюбинги и ватрушки, коньки, снегоходы и снаряжение.В Саратове активный отдых в зимний период представлен двумя горнолыжными базами, расположенными в черте города: "Роща" и "Вишневая гора". К услугам посетителей подготовленные трассы для катания, прокат оборудования и помощь профессиональных инструкторов.Также любители активного отдыха в новогодние каникулы смогут покататься на собачьих упряжках в селе Сосновка Саратовского района на базе питомника сибирских хаски "DogWinter". Питомник находится в живописной деревне в окружении соснового леса. Программы рассчитаны для различных групп, как для детских, подростковых и семейных, так и для опытных туристов. Все посетители смогут принять участие в мастер-классах по основам ездового спорта, в фотосессии и шоу с хаски.Всех любителей рыбалки и охоты в зимний период ждут в Лысогорском, Аткарском, Хвалынском, Энгельсском, Саратовском, Новобурасском, Марксовском, Петровском, Воскресенском и других районах.Фото http://gdehorosho.ru