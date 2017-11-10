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Задержан мошенник, представлявшийся генерал-лейтенантом ФСБ России

Новости / ЧП
Задержан мошенник, представлявшийся генерал-лейтенантом ФСБ России


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере).

По информации пресс-службы УФСБ России по Саратовской области, мужчина 1959 года рождения, представляясь генерал-лейтенантом Федеральной службы безопасности, за денежное вознаграждение в размере 270 тысяч рублей предлагал военнослужащему воинской части, дислоцированной на территории области, оказать содействие в трудоустройстве в одно из региональных управлений ведомства. По заверениям фигуранта уголовного дела, основная часть суммы якобы предназначалась руководителю органа безопасности за положительное решение вопроса. При этом установлено, что мошенник действовал самостоятельно, контактов с сотрудниками ФСБ России не имел.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий гражданин был задержан с поличным при получении денежных средств. В настоящее время подозреваемый свою вину признал в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-службе управления подчеркнули, что в текущем году это уже третье уголовное дело по факту мошенничества, возбужденное в отношении лиц, представляющихся сотрудниками ФСБ России или заявляющих о возможности содействия в решении вопросов с органом безопасности коррупционным путем. Жителей региона просят в случаях вымогательств и мошеннических действий граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, либо предлагающих содействие в решении каких-либо вопросов с органами безопасности, обращаться в УФСБ России по Саратовской области (г.Саратов, ул. Вольская, д. 77, телефон дежурной службы: 8 (8452) – 26-70-61, 37-30-01).