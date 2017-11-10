В Саратове из горящей многоэтажки эвакуировали 12 человек

просмотров: 159

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, в 01 ч. 49 м. поступил сигнал о пожаре в двухэтажном доме на ул. Новоастраханское шоссе. Горела двухкомнатная квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 10 кв.м.Прибывшие подразделения провели из дома эвакуацию. Было спасено 12 человек, в том числе 6 детей. На тушение выезжали 6 единиц техники, 27 человек личного состава.По информации отделения пропаганды ГИБДД, в спасении людей активное участие приняли сотрудники дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Андрей Уржаткин и лейтенант полиции Константин Грзибовский. "Передав по радиостанции сообщение о возгорании в дежурную часть подразделения, автоинспекторы незамедлительно бросились к горящему дому, - сообщают подробности спасательной операции в ведомстве. - Заметив в окнах силуэты людей и услышав их крики, инспекторы, не дожидаясь приезда пожарной службы, рискуя собственной жизнью, приняли решение войти в постройку. Зайдя через входную дверь в охваченное огнем и дымом строение, они стали эвакуировать находящихся в нем людей. Один из них пояснил, что в дальней комнате находятся дети. Инспектор Андрей Уржаткин незамедлительно отправился в охваченную огнем комнату, где находились двое малолетних детей 7 и 10 лет, полицейский вынес детей на руках на улицу, где передал их подъехавшим сотрудникам скорой медицинской помощи и вернулся за остальными".