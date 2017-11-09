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Областная специальная библиотека для слепых отмечает юбилей

Новости / Культура
Областная специальная библиотека для слепых отмечает юбилей


В пятницу,10 ноября, в Детском парке состоится праздничная программа "80 лет вместе с читателями".

По информации администрации Фрунзенского района, в ходе мероприятия читатели выступят с творческими номерами и поздравлениями. Кроме того, в этот день отметят тех, кто активно участвует в жизни библиотеки. Праздник завершится чаепитием.

Сообщается, что празднование юбилея пройдет в рамках месячника "Белая трость", итоги которого подведут 13 ноября. В его рамках также для читателей провели кинопоказ с тифлокомментариями. Им предложили познакомиться с фильмом "Дневник мамы первоклассника" режиссера Андрея Силкина - экранизацией одноименной книги современной российской писательницы Маши Трауб. Также состоялась акция "Один народ - одна страна", посвященная Дню народного единства. Сотрудники Областной специальной библиотеки для слепых рассказали саратовцам историю праздника и раздали информационные буклеты. Участниками акции стали читатели библиотеки, школьники, а также посетители парка.