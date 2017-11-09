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Магазин детских игрушек стал победителем премии Retailer of the Year в России

Новости
Магазин детских игрушек стал победителем премии Retailer of the Year в России


Сеть магазинов детских игрушек ТОЙ.РУ названа победителем премии Retailer of the Year в России. Для определения лучших используется интернет-голосование потребителей. В 2017 году в опросе приняли участие почти 30 000 человек.

В странах Европы подобная премия вручается уже несколько лет подряд, а в России опрос среди покупателей устроили только второй раз. Люди выражали свое независимое мнение по разным аспектам деятельности магазинов, оценивая уровень сервиса, качество товаров, цены и профессионализм сотрудников.

У магазина ТОЙ.РУ в категории «Дети» были достойные конкуренты, но это не помешало ему победить в номинациях «Лучший сетевой магазин года России 2017-2018» и «Лучший интернет-магазин года России. Webshop Awards Russia 2017-2018». Компания также завоевала звание национального победителя РФ, став обладателем премии «Лучший интернет-магазин года России. Webshop Awards Russia 2017-2018». Здесь конкурентами выступили такие известные бренды, как O’STIN, Aliexpress, М.Видео, Yves Rocher.

Потребители высоко оценили простоту, удобство и большой ассортимент сайта интернет-магазина TOY.RU, что позволит ему побороться за победу в конкурсе интернет-магазинов в рамках общеевропейской премии Retailer of the Year Europe.

https://www.youtube.com/watch?v=n09_pMJR5Hw