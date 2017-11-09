Для юных музыкантов организовали "Арт-каникулы в Ровеснике"

просмотров: 148

Путевки в творческую школу получили победители конкурса юных талантов "Новые имена Губернии".По информации министерства культуры области, 54 учащихся, а также их преподаватели с пользой провели неделю осенних каникул, участвуя в проекте Творческая мастерская "Арт-каникулы в Ровеснике". К увлекательной работе были приглашены ребята из ансамбля русских народных инструментов "Домрочка" (детская школа искусств №11 г.Саратова), народного детского фольклорного ансамбля "Горница" (детская школа искусств №1 г.Балашова), эстрадного ансамбля "Альянс" (детская школа искусств г.Хвалынска), оркестра народных инструментов "Гармония" (детская школа искусств г.Калининска).Для участников Творческой мастерской была разработана специальная тематическая программа по фольклорному искусству, исполнению на народных инструментах и эстрадно-джазовому исполнительству. Ее основу составили мастер-классы, которые проводили ведущие преподаватели Саратовской области. Участники смены смогли пообщаться со своими юными коллегами - сверстниками из других муниципальных районов и обменяться творческим опытом. В рамках проекта проходили концерты и творческие отчеты, в которых приняли участие все коллективы.Помимо занятий, ребята участвовали в мероприятиях центра: лазертаг, конные прогулки, квесты, веселые старты, конкурсы талантов "Минута славы", мистер и мисс "Ровесник". Каждый день развлекательная программа заканчивалась вечерней дискотекой.4 ноября, в День народного единства, состоялся праздничный концерт, на котором были подведены итоги творческой смены "Арт-каникулы в Ровеснике".Фото http://www.mchs.gov.ru