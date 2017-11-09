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Для юных музыкантов организовали "Арт-каникулы в Ровеснике"

Новости / Культура
Для юных музыкантов организовали "Арт-каникулы в Ровеснике"


Путевки в творческую школу получили победители конкурса юных талантов "Новые имена Губернии".

По информации министерства культуры области, 54 учащихся, а также их преподаватели с пользой провели неделю осенних каникул, участвуя в проекте Творческая мастерская "Арт-каникулы в Ровеснике". К увлекательной работе были приглашены ребята из ансамбля русских народных инструментов "Домрочка" (детская школа искусств №11 г.Саратова), народного детского фольклорного ансамбля "Горница" (детская школа искусств №1 г.Балашова), эстрадного ансамбля "Альянс" (детская школа искусств г.Хвалынска), оркестра народных инструментов "Гармония" (детская школа искусств г.Калининска).

Для участников Творческой мастерской была разработана специальная тематическая программа по фольклорному искусству, исполнению на народных инструментах и эстрадно-джазовому исполнительству. Ее основу составили мастер-классы, которые проводили ведущие преподаватели Саратовской области. Участники смены смогли пообщаться со своими юными коллегами - сверстниками из других муниципальных районов и обменяться творческим опытом. В рамках проекта проходили концерты и творческие отчеты, в которых приняли участие все коллективы.

Помимо занятий, ребята участвовали в мероприятиях центра: лазертаг, конные прогулки, квесты, веселые старты, конкурсы талантов "Минута славы", мистер и мисс "Ровесник". Каждый день развлекательная программа заканчивалась вечерней дискотекой.

4 ноября, в День народного единства, состоялся праздничный концерт, на котором были подведены итоги творческой смены "Арт-каникулы в Ровеснике".

Фото http://www.mchs.gov.ru