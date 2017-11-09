Переезд в районе Сокурского тракта временно закроют на ремонт
Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативный маршрут.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в связи с ремонтными работами с 22:00 8 ноября до 06:00 9 ноября будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 291 км перегона Зоринский – Трофимовский-2 (автодорога Сокурский тракт, Ленинский район).
Объезд возможен по путепроводу на проспекте Строителей, а также ул. Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.
Фото https://om-saratov.ru