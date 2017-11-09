В отношении матери погибшего 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фигурантом проходит 24-летняя мать погибшего мальчика.По информации СУ СКР по Саратовской области, Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управленияСледственного комитета Российской Федерации днем 5 ноября подозреваемая на непродолжительный промежуток времени оставила сына без присмотра в своей квартире. Вернувшись, она нашла ребенка на кухне. Его голова и верхняя часть были туловища погружены в ведро "биотуалета". Мать попыталась оказать ему помощь, однако проведенные ею мероприятия не дали положительного результата, прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будутпредприняты необходимые меры для изучения состава семьи, в которой проживал погибший ребенок, условий его жизни и воспитания, а также данаправовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.Фото http://www.kolmovo.ru