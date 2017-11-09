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В отношении матери погибшего 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело

Новости
В отношении матери погибшего 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело


Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка в Марксовском районе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фигурантом проходит 24-летняя мать погибшего мальчика.

По информации СУ СКР по Саратовской области, Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации днем 5 ноября подозреваемая на непродолжительный промежуток времени оставила сына без присмотра в своей квартире. Вернувшись, она нашла ребенка на кухне. Его голова и верхняя часть были туловища погружены в ведро "биотуалета". Мать попыталась оказать ему помощь, однако проведенные ею мероприятия не дали положительного результата, прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будут
предприняты необходимые меры для изучения состава семьи, в которой проживал погибший ребенок, условий его жизни и воспитания, а также дана
правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.

Фото http://www.kolmovo.ru