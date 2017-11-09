В отношении матери погибшего 9-месячного малыша возбуждено уголовное дело
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства гибели ребенка в Марксовском районе.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Фигурантом проходит 24-летняя мать погибшего мальчика.
По информации СУ СКР по Саратовской области, Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации днем 5 ноября подозреваемая на непродолжительный промежуток времени оставила сына без присмотра в своей квартире. Вернувшись, она нашла ребенка на кухне. Его голова и верхняя часть были туловища погружены в ведро "биотуалета". Мать попыталась оказать ему помощь, однако проведенные ею мероприятия не дали положительного результата, прибывшая бригада "скорой медицинской помощи" констатировала смерть мальчика.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будут
предприняты необходимые меры для изучения состава семьи, в которой проживал погибший ребенок, условий его жизни и воспитания, а также дана
правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики.
Фото http://www.kolmovo.ru