В Саратове объявлен конкурс рисунков "Самая лучшая мама на свете"
С 7 ноября по 30 ноября 2017 года объявлен детский конкурс рисунков: «Самая Лучшая Мама на Свете».
Работы принимаются с 1 декабря по 2 декабря 2017 года по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 122/126 (ТВК МОСКВА в выставочной галерее «MoreART”) c 10.00-20.00. Подведение результатов с 3 декабря по 4 декабря 2017 года.
Награждение участников состоится 7 декабря 2017 года в 16.00 г. Саратов, ул. Московская, 122/126 ТВК МОСКВА в выставочной галерее «MoreART” телефон: +79378182817.