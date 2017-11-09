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Саратовская филармония приглашает на концерт симфонического оркестра

Новости
Саратовская филармония приглашает на концерт симфонического оркестра

11 ноября Саратовская филармония приглашает на концерт Академического симфонического оркестра.

Солист – Филипп Копачевский, лауреат восьми престижных международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия); участник многих международных фестивалях, в том числе имени А. Д. Сахарова (Нижний Новгород), фирмы «Стейнвей», памяти М. Ростроповича (Баку), «Балтийские сезоны» (Калининград), «Владимир Спиваков приглашает», Crescendo, «Денис Мацуев приглашает»; участник проекта «Звезды XXI века» Московской государственной академической филармонии.

Дирижер – Филипп Чижевский, лауреат Всероссийского конкурса дирижеров в Москве (2008), дирижер Государственной академической симфонической капеллы России (художественный руководитель – Валерий Полянский)

В программе:

П. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром

И. Брамс Симфония №4