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10:45 | 08 ноября
Саратов примет участие в VII Международном инклюзивном фестивале языков и культур «Искры Дружбы»
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Саратов примет участие в VII Международном инклюзивном фестивале языков и культур «Искры Дружбы»

Новости


Международный образовательный центр «Б.И.С» и Областная специальная библиотека для слепых проводят VII Международный инклюзивный фестиваль языков и культур «Искры Дружбы». Фестиваль является ежегодным, приурочен к Дню народного единства в РФ и Международному дню слепых и проводится в рамках международной акции «Белая трость».

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области, Министерства образования Саратовской области, Администрации МО «Город Саратов».

Цель Фестиваля – создание равных условий для людей с разными возможностями здоровья, разных национальностей и возрастов для участия в значимых общественных мероприятиях.

Задачи Фестиваля – расширение знаний о культурах народов Саратовской области и национальных традициях разных стран мира, привлечение внимания к проблемам инвалидов, воспитание толерантности по отношению к людям с ограниченными возможностями, воспитание гражданственности, борьба с проявлениями национального экстремизма в молодежной среде.

Тема Фестиваля: «Песни и танцы народов мира и Саратовской области как зеркало национальных культур».
Девиз Фестиваля: «От доступности к равенству через язык и культуру».

Фестиваль состоится сегодня с 12:00 до 16:00 в зале Детского театрально-концертного учреждения (ГАУК СО «ДТКУ») по адресу: г. Саратов, ул. Вольская, 83 (старый ТЮЗ).